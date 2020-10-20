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Spor

Ankaragücü'nde 5 koronavirüs vakası

Ankaragücü, takımdaki 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

20 Ekim 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 17:29
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Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personeline yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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