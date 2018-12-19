Ankaragücü'nde Bayram Bektaş dönemi...
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Ankaragücü, genç teknik direktör Bayram Bektaş'la anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu Bayram Bektaş ile doldurdu.
beIN Sports'un haberine göre Ankaragücü, teknik direktör Bayram Bektaş ile anlaşmaya vardı.
Bayram Bektaş, son olarak Göztepe'de çalışmış ve iki hafta önce görevine son verilmişti.
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