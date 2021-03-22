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Spor

Ankaragücü'nde bir pozitif vaka! İngiltere mutantına rastlandı

Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Personelin testine yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlandığı belirtildi.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:42
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MKE Ankaragücü Kulübünde bir personelin yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine test yapıldığı aktarılarak, "Bir personelimizin Kovid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina süreci ve personelimizin tedavisi derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

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