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Spor

Ankaragücü'nde Cephas krizi

2. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Renaldo Cephas'ın izinsiz bir şekilde Rus ekibi Nizhny Novgorod'a imza attığını ve konuyla ilgili yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Ankaragücü'nde Cephas krizi
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Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, futbolcuları Renaldo Cephas'ın bilgi ve onayları olmadan Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Renaldo Cephas, kulübümüzün bilgisi ve onayı dışında Rusya'nın Nizhny Novgorod kulübü ile sözleşme imzalamıştır. Bu transfer süreciyle ilgili olarak hem futbolcu hem de imza atan kulüp hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacak, konu FIFA nezdinde en kısa sürede dava konusu edilecektir. Kulübümüz bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacak ve haklarını kararlılıkla savunacaktır." denildi.

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