İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2021 Cuma / 8 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7364
  • EURO
    10,3833
  • ALTIN
    498.023
  • BIST100
    1391.06
Spor

Ankaragücü'nde İbrahim Akdağ krizi

MKE Ankaragücü Kulübü, takımdan ayrıldığını açıklayan futbolcusu İbrahim Akdağ'ın bu kararının kendisini bağladığını, oyuncunun tazminat ödemesi koşuluyla sözleşmesini tek taraflı feshedebileceğini bildirdi.

AA18 Haziran 2021 Cuma 18:24 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 18:24
ABONE OL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medyası üzerinden kulüpten ayrıldığını duyuran 30 yaşındaki futbolcunun kararının kendisini bağladığı belirtildi.

İbrahim Akdağ'ın açıklamasının üzüntüyle karşılandığı aktarılan açıklamada, "Her futbolcumuzun, sözleşmesini tazminat ödemek koşuluyla tek taraflı feshetme hakkı saklı kalmaktadır. İbrahim Akdağ'ın kulübümüzden herhangi bir alacağı bulunmamaktadır. Bu konuda kulübümüzün bilgisi dışında yaptığı açıklama İbrahim Akdağ'ın kendisini bağlamaktadır. Kimse Ankaragücü'nden büyük değildir." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.