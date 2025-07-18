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Spor

Ankaragücü'nde Mahmut Tekdemir ile nikah tazelendi

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek MKE Ankaragücü'nde Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi yenilendi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 15:16 - Güncelleme:
Ankaragücü'nde Mahmut Tekdemir ile nikah tazelendi
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Nesine 2. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun tecrübeli ve istikrarlı isimlerinden Mahmut Tekdemir ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, resmi imzalar atılmıştır. Saha içi liderliği ve örnek profesyonelliğiyle tanınan Mahmut Tekdemir'in, tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." denildi.

37 yaşındaki Mahmut Tekdemir, geçen sezon Başakşehir'den MKE Ankaragücü'ne transfer olmuştu.

Savunma ve orta sahada görev yapan Tekdemir, MKE Ankaragücü forması ile 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de 26 maça çıktı.

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