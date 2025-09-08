Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.