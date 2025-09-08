İSTANBUL 27°C / 19°C
Spor

Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

AA8 Eylül 2025 Pazartesi 22:42
Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda, teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile olan sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir. Sayın Kaplan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nesine 2. Lig'in ilk 3 haftasında Beyaz Grup'ta 1 puan alan MKE Ankaragücü, son maçında Seza Çimento Elazığspor'a 4-1 yenilmişti.

