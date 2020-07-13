İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2020 Pazartesi / 22 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8671
  • EURO
    7,786
  • ALTIN
    399.356
  • BIST100
    117640
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nde Orgill kritik maçta yok!
Spor

Ankaragücü'nde Orgill kritik maçta yok!

Kümede kalma mücadelesi veren Ankaragücü, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertlilerde sarı kart cezalısı olan Dever Orgill bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

AA13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:22
ABONE OL

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirildi.

Ligin 32. haftasında dün sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenerek ligde kalma ümitlerini artıran başkent ekibi, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Dar alan ve küçük oyun çalışmasıyla devam eden idman, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in de yer aldığı turnuva maçıyla sona erdi.

Takımda sakat futbolcu bulunmazken, Galatasaray maçında kart görerek cezalı duruma düşen Dever Orgill, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.