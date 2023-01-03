Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci Galatasaray maçında yok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor.

MKE Ankaragücü ile lider Galatasaray arasında yarın Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı.

Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı.



MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi.



Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

