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Spor

Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci Galatasaray maçında yok

Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak Ankaragücü'nde, sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

AA3 Ocak 2023 Salı 10:43 - Güncelleme:
Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci Galatasaray maçında yok
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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak MKE Ankaragücü, rakibinin sahasında 4 maçtır galibiyet alamıyor.

MKE Ankaragücü ile lider Galatasaray arasında yarın Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son olarak sahasında HangiKredi Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 16 puanla 13. sırada yer alıyor.

MKE Ankaragücü, Galatasaray'a karşı deplasmanda son galibiyetini 2010-2011 sezonunda, 17 Ekim 2010'da 4-2'lik skorla aldı.

Süper Lig'de olduğu 2011-2012, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonunda Galatasaray'a konuk olduğu müsabakaları kaybeden başkent temsilcisi, 2019-2020'de ise rakibiyle deplasmanda berabere kaldı.

MKE Ankaragücü, ligin geride kalan bölümünde dış sahada yaptığı 7 maçın 2'sini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 3'ünü yitirdi.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı takım kaptanı Tolga Ciğerci, Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.

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