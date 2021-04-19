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Spor

Ankaragücü'nde Torgeir Borven sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, sakatlığı bulunan futbolcularına ilişkin açıklama yaptı. Başkent ekibi Torgeir Borven'in sol kasık bölgesinden sakatlandığını ve yaklaşık 8 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

AA19 Nisan 2021 Pazartesi 23:47 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:49
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gürcistan Milli Takımı'nda oynadığı maçlar sonrası sol arka uyluk bölgesi kaslarında aşırı gerilme ve ödem gelişen Saba Lobjanidze'nin tedavisine devam edildiği ve futbolcunun durumunun Yukatel Denizlispor maçı öncesinde yapılacak saha testleri sonucunda netleşeceği bildirildi.

Gençlerbirliği maçını tamamlayamayan Torgeir Borven'in sol kasık bölgesinden sakatlandığı ve futbolcunun spora dönüş süresinin yaklaşık 8 haftayı bulacağı belirtilen açıklamada, Beşiktaş maçında sakatlanan Aliou Badji'nin de tedavisine devam edildiği kaydedildi.

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