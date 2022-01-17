Ankaragücü'nden Ahmet Çalık adına sosyal medyada anlamlı akım

DHA 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:41 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 17:41

Ankaragücü, sosyal medya üzerinden "Sen de var mısın?" diyerek tüm kulüpler arasında akım başlattı.

MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından "Acı kaybımız, Ankara'nın gururu örnek sporcu Ahmet Çalık adına 21 Ocak Cuma günü belirlenen okullarda çocuklarımıza MKE Ankaragücü spor kulübü olarak çikolata dağıtıyoruz" diyerek okulda çikolata dağıtacağını duyurdu.

Ardından Bursaspor Kulübü'nü etiketleyerek "Sen de var mısın?" akımını başlattı.

Bursaspor da bu akıma katılarak Trabzonspor'u davet etti.

Ankaragücü'nün başlattığı bu akıma şu ana kadar Bursaspor, Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe katıldı.

