İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mayıs 2023 Cuma / 7 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0079
  • EURO
    21,449
  • ALTIN
    1252.5
  • BIST100
    4574.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nden Galatasaray maçına ilişkin bilet açıklaması
Spor

Ankaragücü'nden Galatasaray maçına ilişkin bilet açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanacak olan mücadeleye sadece Ankaragücü passolig kartı olanlar alınacak.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 15:23 - Güncelleme:
Ankaragücü'nden Galatasaray maçına ilişkin bilet açıklaması
ABONE OL

MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Galatasaray'la Eryaman Stadı'nda yapılacak maçın ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kartı olan taraftarların alabileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bilet satışıyla ilgili İl Güvenlik Kurulunun aldığı karar konusunda şu ifadelere yer verildi:

"İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği, müsabakada ev sahibi biletlerini sadece MKE Ankaragücü Passolig Kart sahipleri satın alabilecektir. Son 24 saat kala dahil olmak üzere ev sahibi biletlerini, sadece MKE Ankaragücü Kart sahipleri alabilecektir. Diğer Passolig Kart sahipleri müsabaka için bilet alamayacaktır. Son 90 gün içerisinde Galatasaray ve logosuz Passolig kartını iptal ettirip MKE Ankaragücü Passolig Kartı alanlar müsabaka için bilet alamayacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.