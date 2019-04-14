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Ankaragücü'nden ilaç gibi galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Ankaragücü’nü konuk etti.

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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Ankaragücü 2-0'lık skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Ankaragücü'nde Tyler Boyd dakikalar 77'yi gösterdiğinde skoru değiştiren isim oldu. İlhan Parlak, 90+5'te tabelayı belirledi.

Yeni Zelandalı golcü Tyler Boyd, Ankaragücü'nün ligde 9. maçında boy gösterirken 4. golünü attı. 24 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti var.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 37 puanda kalırken, Ankaragücü 33 puana yükseldi ve kümede kalma yolunda büyük bir adım attı. Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında 14. maçına çıkarken, taraftarı önünde ilk kez kaybetti.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

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