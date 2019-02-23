İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3215
  • 6,037
  • 227.249
  • 103.185
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ankaragücü'nden 'MKE' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, sponsorları MKE hakkında açıklamada bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

MKE Ankaragücü Kulübü, uzun yıllardır isim sponsorluğunu üstlenen Makine Kimya Endüstrisinin (MKE), bu anlaşmanın devamı konusunda kulübe bir dönüş yapmadığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kuruluş döneminden bu yana Ankaragücü'nün yanında olan MKE'nin isminin, bu sezon forma göğüs reklamı olarak da yer aldığı ifade edilerek, "İsim sponsorluğumuzun yanı sıra MKE ile iyi niyet çerçevesinde ikili ilişkililerimizi pekiştirerek, uzun yıllar süre gelen birlikteliği yine bu sezon forma göğüs sponsorluğu ile sürdürüyoruz. Gelinen bu noktada MKE tarafından kulübümüze henüz sponsorluk ile ilgili dönüş yapılmamış ve net bir adım atılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nün yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacağı hatırlatılarak, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde de taşımaktan gurur duyduğumuz MKE yazılı formalarımız ile sahaya çıkacağımızı ve yine iyi niyet çerçevesinde MKE isim ve forma göğüs sponsorluğu altında mücadele edeceğimizi aktarmak istiyoruz." denildi.

(AA)

İmamoğlu’na AK Parti daveti:50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Parti´ye gel

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Rusya düğmeye bastı: 2022'de başlayacak

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

Mısır'dan Katar'a Al Sani ayıbı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

ABD, Rusya üzerindeki uçuşunu durduracak

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Bahçeli: Bekayı bilmeyen tehditleri görmez

Talimat verildi: Bin asker daha gönderiyor

Talimat verildi: Bin asker daha gönderiyor

İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti 'ye gel

İmamoğlu’na AK Parti daveti: Ne işin var CHP'de, AK Parti 'ye gel

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'

'Müjdeliyoruz, reaktör üzerinde çalışmaya başladık'
 

POPÜLER HABERLER

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

´Fırat’ın doğusunu güvenli hale getirdiğimizde milyonlarca Suriyeli geri dönecek´

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

Unutulmaz Fenerbahçe-Beşiktaş derbileri

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

UEFA'nın Türk kulüplerine vereceği para!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA