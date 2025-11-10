İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Ankaragücü'nden transfer yasağı açıklaması

MKE Ankaragücü, eski futbolcusu Gaetan Laura dosyası nedeniyle verilen iki dönemlik transfer yasağı için FIFA nezdinde yapılan girişimlerin sonuçsuz kaldığını açıkladı. Kulüp, sürecin hukuki yollardan takip edilmeye devam edildiğini duyurdu.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
MKE Ankaragücü Kulübü, gerekli girişimlerde bulunulmasına rağmen iki dönem transfer yasağının FIFA tarafından kaldırılmadığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Gaetan Laura dosyasının 29 Ekim'de görüşülerek karara bağlanacağına dair 22 Ekim'de kulübe tebligat gönderildiği belirtilerek, "Kulübümüzün 23 Ekim'de yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda göreve gelen yeni yönetime, önceki yönetim tarafından bu süreçle ilgili herhangi bir bilgi aktarılmamıştır. Yönetimimiz, göreve başladıktan sonra FIFA'nın 29 Ekim tarihli kararından 30 Ekim'de haberdar olmuştur." denildi.

Kararın ardından iki dönem transfer yasağının uygulanmaması adına FIFA nezdinde girişimlerde bulunulduğu aktarılarak, "Eski futbolcumuz Gaetan Laura ve menajeriyle tam mutabakat sağlanarak muvafakatnameler alınmıştır. Ancak FIFA, kesinleşmiş kararında herhangi bir esneklik göstermemiş ve kulübümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen yasağı kaldırmamıştır. Kulübümüz süreci şeffaflıkla yürütmekte olup, hukuki girişimlerine kararlılıkla devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

