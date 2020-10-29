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Spor

Ankaragücü'ne Sarlija'dan iyi haber

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Ankaragücü'nde, sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija takımla çalışmalara başladı.

AA29 Ekim 2020 Perşembe 20:12 - Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:12
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MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleri ile başladı.

Antrenmanda sprint çalışması yapan futbolcular, ardından sınırlı alanda pozisyon oyunu oynadı. İdmanın ana bölümünde tam saha taktik çalışması gerçekleştirilirken, antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri gereği karantinada olan futbolcular, antrenmanda yer almadı.

Sakatlığı bulunan Zvonimir Sarlija takımla çalışmalara başladı.

Sabah saatlerinde yeni tip koronavirüs testine giren sarı-lacivertli futbolcular, çıkacak sonuçlara göre Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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