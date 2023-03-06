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Spor

Ankaragücü'ne Sparta Prag'dan yeni sol bek

Ankaragücü, bu sezona Gaziantep FK'da başlayan ve bonservisi Sparta Prag'da bulunan Çek sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattığını açıkladı.

6 Mart 2023 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
Ankaragücü'ne Sparta Prag'dan yeni sol bek
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Ankaragücü, bonservisi Sparta Prag'da bulunan Matej Hanousek'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden 29 yaşındaki sol bekin transferiyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Kulübümüz Çekyalı sol bek Matej Hanousek'in sezon sonuna kadar kiralanması konusunda kulübü Sparta Prag ile anlaşma imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Çek kulübünden Gaziantep FK'ya kiralanan Hanousek, kırmızı siyahlı takımın Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilmesi üzerine sözleşmesini feshetmişti.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıkan tecrübeli oyuncunun gol ya da asisti bulunmuyor.

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