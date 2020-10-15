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Spor

Ankaragücü'ne yeni forma sponsoru

Mahmood Coffee, 2020-2021 sezonunda Ankaragücü'nün forma sponsoru oldu. Sponsorluk anlaşmasına göre Mahmood Coffee, Ankaragücü'nün formasının sırt kısmında yer alacak.

IHA15 Ekim 2020 Perşembe 09:42 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 09:42
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Sponsorluk anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Ankaragücü, tarihiyle ve gelenekleriyle Türk futbolunda ismini her zaman duyurmayı başaran bir kulüp olmuştur. Bizlere de düşen görev ise Ankaragücü’müze yakışır şekilde temsil etmektir. Formamıza sırt sponsoru olarak bu camiada yerini alacak Mahmood Coffee’ye hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRK SPORUNA KATKI SAĞLAMAKTAN KIVANÇ DUYUYORUZ”

Türk sporuna ve sporcusuna destek vermekten kıvanç duyduğunu ifade eden Mahmood Coffee yetkilileri ise, “Ankaragücü kadar köklü ve büyük bir camianın formasına sponsor olmak bizler için gurur vericidir” diye konuştular.

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