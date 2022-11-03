Ankaragücü'ne yeni sponsor

Eryaman Stadı'ndaki sponsorluk anlaşması imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve Yunus Marketler Zinciri Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Ayhan katıldı.

Sponsorluk anlaşmalarının önemine dikkati çeken Koca, "Ankara'mızın güzide firmalarından Yunus Marketler Zinciri, Ankara'nın en önemli markası olan Ankaragücü'ne sponsorluk katkısında bulundu. Bunu çok önemsiyoruz. Bunun diğer firmalara da örnek olmasını diliyoruz. Ankaragücü'nün başarısı, Ankara'nın ticari hayatına da önemli katkılar sağlar. Ankaragücü'nü uzun vadede, hem sportif hem de marka değeri olarak hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Sponsor desteği çok önemli. Bu sponsorluk desteğinin uzun süre devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yapımına başlanan Ankara Stadı'yla ilgili de konuşan Koca, "19 Mayıs Stadı'nın yerine yeni bir stat yapılıyor. O stadın özlemle beklendiğini biliyoruz. 45 bin artı 5 bin kişilik bir stat. O stadın Ankaragücü'ne yakışır hale gelmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Stadın inşaatı devam ediyor. Proje detayları tamamlandığında, koltuk numaraları belli olduğunda, sponsor ve taraftar desteğiyle kombine satışına şimdiden başlayacağız. Önce camiamızın bize sahip çıkması lazım .Stadı dolduracak 45 bin kişinin sahip çıkması lazım. Daha sonra da Ankara'nın ticari hayatının sahip çıkması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus Marketler Zinciri CEO'su Fatih Ayhan ise MKE Ankaragücü'yle uzun yıllar sürecek bir planlamanın ilk adımını attıklarını belirterek, "Ankaragücü'nün hep yanındaydık. Daha da güçlü bir şekilde yanlarında olacağız. Şampiyonluk kupası da bir gün bu desteklerle birlikte Ankara'ya gelecektir. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.