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Spor

Ankaragücü'nün efsane başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi

Kalp krizi geçiren eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, yoğun bakıma alındı. Cemal Aydın 1996-2008 yılları arasında 12 sene boyunca Ankaragücü'nde başkanlık yapmıştı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 16:51 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:51
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MKE Ankaragücü Kulübü, eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yıllarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.

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