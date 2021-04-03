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Spor

Ankaragücü'nün rakibi Antalyaspor

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 32. haftasında yarın başkentte Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

AA03 Nisan 2021 Cumartesi 11:51 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:51
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Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Başkent ekibinde gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Atila Turan bu maçta forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 28. haftada Galatasaray'ı 2-1 sonraki hafta Fatih Karagümrük'ü 1-0 ve 30. haftada ise Göztepe'yi 3-0 mağlup eden MKE Ankaragücü, 3 haftalık bu çıkışını 31. hafta maçında Trabzonspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek sürdürememişti.

Başkent temsilcisi, oynadığı 29 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 29 puanla ligde 18. sırada yer alan MKE Ankaragücü, yarın sahasında Antalyaspor'u yenerek küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

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