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Spor

Ankaragücü'nün rakibi Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'in 21'inci hafta karşılaşmasını deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarına bugün Beştepe Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

DHA22 Ocak 2021 Cuma 18:27 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 18:27
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Sarı lacivertli kulüp antrenör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, Kasımpaşa maçında tam süre yer alan oyunculara bir günlük izin verirken, diğer oyuncular ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan başkent ekibi antrenmanı, dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

ATAKAN ÇANKAYA’NIN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Ankara temsilcisinde tedavileri tamamlanan Michal Pazdan ve Stelios Kitsiou antrenmanın tamamına katılırken, dün akşam sakatlık sebebiyle maçı tamamlayamayan Atakan Çankaya’nın yapılan MR incelemesinde sağ alt baldır soleus kas zarında yırtık ve kanama tespit edildi ve tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı. Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesi Atakan Çankaya sarı kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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