İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ankaragücü'nde yeniden İsmail Mert Fırat oldu dönemi!
Spor

Ankaragücü'nde yeniden İsmail Mert Fırat oldu dönemi!

MKE Ankaragücü'nde yapılan Olağan Genel Kurul'da yeni başkan İsmail Mert Fırat oldu.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
Ankaragücü'nde yeniden İsmail Mert Fırat oldu dönemi!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekibi Ankaragücü'nde ilk defa 3 adayla gidilen olağan genel kurulda İsmail Mert Fırat, rakiplerinden daha fazla oy alarak yeniden başkan seçildi.

ATO Congresium'da yapılan olağan genel kurulda, kulüp başkanlığı için Murat Ağcabağ, Gazi Ercüment Tekin ve mevcut başkan İsmail Mert Fırat karşı karşıya geldi. Toplam 888 delegenin oy kullandığı seçimde İsmail Mert Fırat 626, Murat Ağcabağ 148 ve Gazi Ercüment Tekin 106 oy aldı, 8 oy ise geçersiz sayıldı. Açıklanan sonuçlarla birlikte Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın istifasında yönetim kurulu tarafından başkanlığa getirilen İsmail Mert Fırat, yeniden başkan olarak seçildi.

Seçim sonrasında açıklamalarda bulunan Fırat, "Bu seçimin kaybedeni asla yok ama bu seçimin kazananı Ankaragücümüz'dür. Bu seçim Ankaragücü'müze hizmet etme yarışıydı. Bu yarışa 3 adayla katıldık 3'ümüzde Ankaragüçlüyüz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizle Ankaragücümüzü hak ettiği yere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

İsmail Mert Fırat başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeler listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel, Abdurrahman Şentürk, Ümit Ozan, Levent Omuk, Önder Tabak, Mehmet Hakkı Şanal, Murat Bayramoğlu, Ümit Karataş, Soner Kurt, Durali Akpınar, Mert Kızılırmak, Hüseyin Aytekin, Harun Oğraş, Abdülkadir Aktaş, Burhan Yıldırım, Recep Poyraz, Mulla Ali Çetin, Erkan Aytekin, Elvan Akdeniz, Adem Başbilen."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.