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Spor

Ankaragücü'nün yeni hocası Ömer Erdoğan

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Ankaragücü, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:43 - Güncelleme:
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Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan'ı getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ömer Erdoğan, geride kalan 2 sezonda Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştırmıştı.

MUSTAFA DALCI, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNİ ÖMER ERDOĞAN'A DEVRETTİ

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlükten istifa eden Mustafa Dalcı, görevi devralan Ömer Erdoğan'ın imza töreninde yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin 1+1 yıllık sözleşme yaptığı Erdoğan'ın imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı.

Görevi bırakan Mustafa Dalcı, alışagelmişin dışında bir hareketle Ömer Erdoğan'ın imza töreninde bulundu ve görevi yeni teknik adama teslim etti.

Mustafa Dalcı'nın takımla ilgili son bilgileri verdiği Erdoğan'a yeni görevinde başarı dilediği öğrenildi.

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