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Spor

Ankaraspor'da 16 koronavirüs vakası

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

DHA17 Ekim 2020 Cumartesi 14:46 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:46
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TFF 1'inci Lig'in 5'inci haftasında yarın evinde Giresunspor'u ağırlayacak Ankaraspor'da 9 futbolcu ve 7 personelin Kovid -19 testi pozitif çıktı.

Mücadele öncesinde rutin kontrollerde çıkan vakalardan sonra oyuncular ve takım personelleri karantinaya alınırken maçın ertelenmesi gibi bir durum olmadığı öğrenildi. Ankaraspor - Giresunspor mücadelesi yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Giresunspor'la oynayacağı müsabaka öncesi rutin olarak yapılan Kovid-19 tarama testlerinde 9 futbolcumuz ve 7 personelimizde pozitif sonuca rastlanmıştır. Futbolcularımız ve personelimiz için gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." denildi.

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