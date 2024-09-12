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Spor

Anket başladı! Göztepe Basketbol, maskotunu seçiyor

Göztepe Basketbol, mobil uygulamasından anket açarak yeni sezon öncesinde maskotunu belirleyeceğini duyurdu.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 11:36 - Güncelleme:
Anket başladı! Göztepe Basketbol, maskotunu seçiyor
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Yeni sezondan itibaren Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, maskotunu seçmeye hazırlanıyor. Kulüp mobil uygulamasından anket açan sarı-kırmızılılar, iki seçenek belirledi. Bir seçenekte 'Anka Kuşu', yer alırken diğer bir seçenekte ise 'Yalı Çapkını' yer alıyor. Taraftarlar bu iki şık arasında seçerek parkede görmek istedikleri maskotlarını belirlemiş olacak. Göztepe Basketbol, konuyla ilgili de resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak, "20 yıl aradan sonra parkelere dönen Basketbol A Takımımız, coşkusunu taraftarlarımızla paylaşacak bir maskota kavuşuyor. Bu heyecana ortak olacak maskotu, taraftarlarımızın oylarıyla seçiyoruz! Göztepe Mobil Uygulaması'na gir, oyunu kullan, maskotumuzu sen belirle" ifadeleri kullanıldı.

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