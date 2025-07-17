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Spor

Anlaşma an meselesi! Aslan, Osimhen'de mutlu sona yakın

Galatasaray uzun süredir uğraş verdiği Victor Osimhen transferinde mutlu sona oldukça yakın. Sarı kırmızılıların Napoli ile son pürüzleri giderme aşamasında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi17 Temmuz 2025 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
Anlaşma an meselesi! Aslan, Osimhen'de mutlu sona yakın
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Galatasaray, Victor Osimhen transferinde Napoli ile anlaşmaya çok yakın.

Matteo Moretto'ya göre sarı-kırmızılılar, 40 milyon euroyu peşin ödemeyi kabul etti. Kalan 35 milyon euroluk kısmın ise 17,5 milyon euroluk iki taksit halinde 2026'ya kadar ödenmesi planlanıyor.

Ayrıca oyuncunun önümüzdeki iki yıl içinde İtalya'ya dönmemesi şartı da Galatasaray tarafından kabul edildi.

Taraflar şu anda yalnızca gelecekteki satıştan alınacak pay (% pay) konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta boy gösteren Nijeryalı yıldız, 37 gol 7 asistlik performans sergiledi.

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