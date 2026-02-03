İSTANBUL 7°C / 2°C
  • Anlaşma an meselesi! Beşiktaş'ta yeni golcü yolda
Spor

Anlaşma an meselesi! Beşiktaş'ta yeni golcü yolda

Beşiktaş, forvet hattı için Genk forması giyen Hyeon-gyu Oh'un transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların, 24 yaşındaki golcüyü 15 milyon euro bedelle kısa süre içinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

3 Şubat 2026 Salı 01:17
Anlaşma an meselesi! Beşiktaş'ta yeni golcü yolda
ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılmasının ardından forvet için önemli bir hamle yaptı.

Siyah-beyazlılar, Genk forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Oh'un transferi için Belçika ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katacağı Hyeon-gyu Oh'u kısa sürede İstanbul'a getirmek için istiyor.

Bu sezon Genk'te 32 resmi maça çıkan Hyeon-gyu Oh, 10 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

1,87 boyundaki Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı'nın formasını 24 kez giydi ve 6 gol kaydetti.

