2019 yılında 2,5 milyon euro bedelle Avusturya ekibi Salzburg'a transfer olan Benjamin Sesko, attığı gollerle adından söz ettirmeye başlamıştı.

Daha sonra 24 milyon euroluk bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Leipzig'in yolunu tutan 21 yaşındaki genç yıldız, burada da sergilediği performansla çıkışını sürdürdü.

ADI BİRÇOK KULÜPLE ANILIYOR

Sloven golcünün talipleri giderek artıyor. Gelecek dönemde adının daha çok duyulması beklenen Benjamin Sesko ile İtalya'nın önde gelen kulüplerinin yanı sıra İngiltere'den de birçok kulübün oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlandığı aktarıldı.

ARSENAL TRANSFERİ BİTİRİYOR

İngiliz basınına göre Benjamin Sesko için Arsenal ara transfer döneminde 50 milyon sterlini gözden çıkardı. Topçular, Juventus'un Sırp golcüsü Dušan Vlahović'e de ilgisini sürdürürken Mikel Arteta'nın Sesko ısrarı sonrası Kuzey Londra ekibi harekete geçti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Benjamin Sesko, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 10 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 2029 yılına kadar sözleşmesini bulunan genç yıldızın şu andaki piyasa değeri 50 milyon euro.

Star Gazetesi