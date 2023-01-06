Anlaşma resmen sağlandı! Eden Hazard transferi sonunda bitti

Real Madrid'de iyi günler geçirmeyen yıldız oyuncu Eden Hazard için Türkiye yolu göründü. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Eden Hazard için Madrid temsilcisi ile büyük oranda anlaşmaya vardı.

EDEN HAZARD, GALATASARAY DERKEN...

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve fazla forma şansı bulamayan Eden Hazard için yol ayrımına gelindi. Belçikalı yıldız oyuncu, uzun süre Galatasaray'ın gündemini meşgul etmişti ancak Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

FENERBAHÇE, EDEN HAZARD'I BİTİRİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Eden Hazard transferini bitirmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Belçikalı yıldızın kiralık transferi için kulübü Real Madrid ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Oyuncunun maaşının bir kısmını da Madrid temsilcisi ödeyecek.

BU SEZON 7 MAÇ

Eden Hazard, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar yalnızca 7 resmi maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 31 yaşındaki Belçikalı yıldız, toplam 296 dakika süre alırken 1 gol ve 1 asistle skora katkıda bulundu.