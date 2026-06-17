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Spor

Anlaşma sağladı! Fenerbahçe, Vedat Muriqi için geri sayımda

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin tamamlanmasının ardından transfer çalışmaları hızlandı. Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağlandı. İşte detaylar...

TRT Spor17 Haziran 2026 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Anlaşma sağladı! Fenerbahçe, Vedat Muriqi için geri sayımda
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Yönetim kurulunda görev dağılımının yapılmasıyla birlikte transferde daha somut adımların atılması bekleniyor.

Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde 2 santrfor transferi yapacağını açıklamıştı. Yıldırım'ın listesinin ilk sırasında Vedat Muriqi bulunuyor.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin talip olduğu Kosovalı futbolcu, sezonu Mallorca'da tamamlamıştı. İspanyol ekibinin küme düşmesinin ardından Vedat Muriqi'in takımdan ayrılması kesinleşti.

NEOM ve Orlando City kulüplerinin tekliflerine rağmen golcü futbolcu, tercihini Fenerbahçe'den yana kullanma kararı aldı. Sarı lacivertlilerin, hem Vedat Muriqi hem de Mallorca ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu, 4,5 sezondur Mallorca forması giyiyor. Kariyerinin en skorer dönemini geçiren Muriç, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 37 maçta 23 gol kaydetti.

MALLORCA KARNESİ

Kosovalı santrfor, Mallorca formasıyla 155 maçta 58 kez rakip fileleri havalandırdı.

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