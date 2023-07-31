Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı milli yıldız Cengiz Ünder için kulübü Marsilya ile arasında kriz çıktı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cengiz Ünder ile her konuda anlaşan sarı lacivertli ekip Ligue 1 ekibi Marsilya ile de transfer konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Fransız basınında çıkan haberlere göre; Marsilya yönetimi, Fenerbahçe'den oyuncunun bonservis bedelinin büyük bir kısmını peşin istedi. Fenerbahçe bunu kabul etmedi ve transferin gecikmesine neden oldu. Sarı-lacivertli ekip yeni bir ödeme şekli geliştirme aşamasında. Ancak sürecin böyle ilerlemesi durumunda transferin gerçekleşmeme ihtimali oldukça yüksek.

CENGİZ ÜNDER'İN GEÇEN SZEONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Marsilya forması ile tüm kulvarlarda 36 resmi maça çıkan yetenekli futbolcu Cengiz Ünder bunların 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 2924 dakika oyunda kalan oyuncu 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.