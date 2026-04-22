İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9275
  • EURO
    52,6261
  • ALTIN
    6839.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Alejandro Grimaldo adım adım Beşiktaş'a
Spor

Anlaşma sağlandı! Alejandro Grimaldo adım adım Beşiktaş'a

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın Bayer Leverkusen ile bonservis konusunda sıkı bir pazarlık yapması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 12:25 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Alejandro Grimaldo adım adım Beşiktaş'a
ABONE OL

Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo ile anlaşmaya vardı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, sunulan proje ve takımda vereceği rol ile Grimaldo'nun ilgisini çekti. Beşiktaş Sportif Direktörü Serkan Reçber'in Grimaldo ile görüştüğü ve kişisel şartlar üzerinde tam olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.

LEVERKUSEN'İN TALEBİ

Bayer Leverkusen'in Grimaldo'yu kilit oyuncularından biri olduğu ve ucuza bırakmayacağı, en az 20 milyon Euro talep edeceği de vurgulandı.

BEŞİKTAŞ SIKI PAZARLIK YAPACAK

Bayer Leverkusen'in 2024 şampiyonluğunda kilit rol oynayan 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Beşiktaş, sözleşme bitimine 1 yıl kalmasını değerlendirip fiyatı düşürmek için çaba sarf edecek.

BU SEZON 25 GOLLÜK KATKI YAPTI

Barcelona altyapısından yetişen ve 2016'da Benfica'ya transfer olan Grimaldo, 2023'te bedelsiz olarak Leverkusen'in yolunu tutmuştu.

Grimaldo, bu sezon çıktığı 41 resmi maçta 14 gol atıp 11 asist yaptı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.