Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Anastasios Bakasetas transferinde mutlu sona ulaştı.

GÖRÜŞMELER UZUN SÜRDÜ

Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Panathinaikos yöneticileri, salı günü özel uçakla Atina'dan Trabzon'a geçti. Akşamdan sabaha kadar uzanan transfer görüşmelerinde Yunan ekibi, Trabzonspor'u transfer için ikna etmeyi başardı.

BAKA DA 'EVET' DEDİ

Bakasetas ise uzun transfer görüşmelerinin ardından Panathinaikos'a evet dedi.

PAZARTESİ RESMİYET KAZANACAK

Prensip anlaşmasının ardından Trabzonspor, Panathinaikos'tan bir ricada bulundu ve transferin resmiyet kazanması için Galatasaray ile oynanacağı maç sonrasını istedi. Panathinaikos bu talebe olumlu yanıt verdi.

121 MAÇTA 57 GOLLÜK KATKI

Trabzonspor, on numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayan Anastasios Bakasetas'ı, Ocak 2021'de 3 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan satın aldı. Geldiği günden itibaren takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına giren 30 yaşındaki futbolcu, bordo mavili formayla çıktığı 121 resmi karşılaşmada 57 gole katkı yaparken (33 gol, 24 asist), 1'er kez Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 9 milyon Euro olan Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'nın da asları arasında yer alıyor.