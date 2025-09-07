İSTANBUL 27°C / 19°C
  Anlaşma sağlandı! Andre Onana adım adım Trabzonspor'a
Spor

Anlaşma sağlandı! Andre Onana adım adım Trabzonspor'a

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleci takviyesi için düğmeye bastı. Bordo mavili ekip, Premier Lig takımı Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana'yı kadrosuna katmak istiyor. İki kulüp arasında anlaşma sağlandığı ve Onana'nın da transfere sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

7 Eylül 2025 Pazar 11:27
Anlaşma sağlandı! Andre Onana adım adım Trabzonspor'a
Uğurcan Çakır'ı 33+3 milyon euro bedelle Galatasaray'a satan Trabzonspor, kaleci transferinde flaş bir isme yöneldi ve Manchester United'dan Andre Onana'yı gündemine aldı.

Bordo mavililerin İngiliz kulübüyle prensipte anlaştığı ve Onana'nın teklife sıcak baktığı ileri sürülürken, sözleşme detayları da ortaya çıktı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

The Athletic'in haberine göre; Trabzonspor, 1 yıllık kiralama şeklinde gerçekleşecek transfer için Manchester United'a herhangi bir bedel ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak.

Böylece Uğurcan'ın bonservisinden 33 milyon euro kazanan Trabzonspor, yerine gelecek ismin kulübüne bedel ödemeyerek kaleci pozisyonunu önemli bir kâr elde ederek değiştirmiş olacak.

Karadeniz kulübünde forma giymeye sıcak bakan Andre Onana'nın sözleşmeyi inceledikten sonra kesin kararını vereceği belirtildi.

Haber detayında, Türkiye'deki transfer döneminin 12 Eylül'de sona ereceği hatırlatıldı ve Trabzonspor'un, Kamerunlu kaleciyi 14 Eylül'de oynayacağı Fenerbahçe maçına yetiştirmek istediği vurgulandı.

