İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7416
  • EURO
    52,7599
  • ALTIN
    6867.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Arda Turan'ın takımında genç kanat
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 17 yaşındaki genç kanat oyuncusu Bruninho'nun transferi için anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2026 Salı 11:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Shakhtar Donetsk, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Ukrayna temsilcisi, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Shakhtar Donetsk, bir transferde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense'de forma giyen 17 yaşındaki kanat Bruninho'nun transferi için anlaşma sağladı.

Shakhtar Donetsk'in Bruninho'nun transferi için Athletico Paranaense'ye 12 milyon euro ödeyeceği ve bu hafta sonunda imzaların atılacağı belirtildi. Ek olarak bu yaz transferde Shakhtar'ın kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planladığı da vurgulandı.

SHAKHTAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ukrayna Premier Lig'de bir maçı eksik olan Shakhtar Donetsk, 22 maç sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi ile 51 puan topladı. Konferans Ligi çeyrek finalindeki ilk maçta AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup eden Arda Turan'ın ekibi, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta büyük bir avantaja sahip.

BRUNINHO KİMDİR?

Futbola ülkesi Brezilya'da Athletico Paranaense'de başlayan Bruninho, bu yılın başında A takım yükseldi. Genç futbolcu, görev yaptığı 17 maçta 4 gol kaydetti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.