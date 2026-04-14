Anlaşma sağlandı! Arda Turan'ın takımında genç kanat

Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Shakhtar Donetsk, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Bu sezon Konferans Ligi'nde de yoluna devam eden Ukrayna temsilcisi, yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Shakhtar Donetsk, bir transferde sona yaklaştı. Fabrizio Romano'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya Ligi takımlarından Athletico Paranaense'de forma giyen 17 yaşındaki kanat Bruninho'nun transferi için anlaşma sağladı.

Shakhtar Donetsk'in Bruninho'nun transferi için Athletico Paranaense'ye 12 milyon euro ödeyeceği ve bu hafta sonunda imzaların atılacağı belirtildi. Ek olarak bu yaz transferde Shakhtar'ın kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planladığı da vurgulandı.

SHAKHTAR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ukrayna Premier Lig'de bir maçı eksik olan Shakhtar Donetsk, 22 maç sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi ile 51 puan topladı. Konferans Ligi çeyrek finalindeki ilk maçta AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup eden Arda Turan'ın ekibi, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak maçta büyük bir avantaja sahip.

BRUNINHO KİMDİR?

Futbola ülkesi Brezilya'da Athletico Paranaense'de başlayan Bruninho, bu yılın başında A takım yükseldi. Genç futbolcu, görev yaptığı 17 maçta 4 gol kaydetti.