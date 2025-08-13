İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,746
  • EURO
    47,7767
  • ALTIN
    4398.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Berke Özer Fransa yolcusu
Spor

Anlaşma sağlandı! Berke Özer Fransa yolcusu

Süper Lig ekibi Eyüpspor forması giyen milli file bekçisi Berke Özer cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız Ligue 1 takımı Lille, 25 yaşındaki genç kaleci için harekete geçti. Fransız temsilcisi transfer için Berke Özer ve Eyüpspor tarafıyla her konuda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Berke Özer Fransa yolcusu
ABONE OL

Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Lucas Chevalier'yi 40 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışları kapsamında Berke Özer'i gündmeine aldı ve milli file bekçisi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini tamamlıyor. Lille, bu transfer için Eyüpspor'a 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ KARAR

Fenerbahçe, Berke Özer'in olası transferinden alacağı sonraki satıştan yüzde 40'lık paydan vazgeçti. Bunun karşılığında milli oyuncunun Lille'ye olan transferine bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi koydurdu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.