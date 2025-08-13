Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Fransa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

Lucas Chevalier'yi 40 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e gönderen Lille, yeni kaleci arayışları kapsamında Berke Özer'i gündmeine aldı ve milli file bekçisi için harekete geçti.

TRANSFER İÇİN ANLAŞMA

Fransız ekibi, Berke Özer'in transferi için Eyüpspor ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Lille, 25 yaşındaki file bekçisi ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan Fransa'dan Foot Mercato'nun haberine göre, Lille, Eyüpspor'dan Berke Özer transferini tamamlıyor. Lille, bu transfer için Eyüpspor'a 4.5 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus ödeyecek.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ KARAR

Fenerbahçe, Berke Özer'in olası transferinden alacağı sonraki satıştan yüzde 40'lık paydan vazgeçti. Bunun karşılığında milli oyuncunun Lille'ye olan transferine bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay maddesi koydurdu.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

25 yaşındaki file bekçisinin transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

Eyüpspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berke Özer'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.