LA Lazio Siamo Noi'de yer alan habere göre; Beşiktaş, Lazio ile Nuno Tavares'in transferi konusunda son detayları görüşüyor. Taraflar, 15 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı. Geçtiğimiz günlerde Portekizli sol beki ikna etmeyi başaran Siyah-Beyazlılar, ara transferdeki ilk takviyesini yapmaya çok yakın. 25 yaşındaki futbolcu, özellikle Roma ve Bologna maçlarındaki zayıf performanslarının ardından ilk 11'deki yerini kaybetti. Lazio, oyuncudan gelir elde etmeyi hedefliyor ve yerine Villarreal'den Alfonso Pedraza'yı transfer etmeyi planlıyor. Tavares, bu ay başında Sergio Conceição'nun çalıştırdığı Al-Ittihad'ın da ilgisini çekti. Ayrıca Borussia Dortmund'un da oyuncu hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Ancak Beşiktaş, oyuncu ve temsilcileriyle şartlarda anlaşarak transferde en somut adımı atan kulüp konumunda. Öte yandan İtalya ekibi Como, oyuncu için devreye girdi fakat Beşiktaş'ın gerisinde kaldı.