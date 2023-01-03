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Spor

Anlaşma sağlandı! Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza

Kayserispor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı.

AA3 Ocak 2023 Salı 10:28 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Çağdaş Atan'dan 3 yıllık imza
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Çağdaş Atan ile görevine 3 yıl daha devam etmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atan'ın kendisini kanıtlayan bir teknik adam olduğunu ve Kayserispor'un başında 3 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Atan'ın da sarı-kırmızılı ekipte devam etmek istediği yönündeki düşüncelerini aktaran Koç, "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu. Kayserispor camiasına hayırlı olsun. Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız gönlünü ferah tutsun." dedi.

Koç, Atan ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planladıklarını dile getirdi.

Sezon başında göreve gelen Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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