24 Mart 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 15:57

2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelendi.

Bu yaz Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenmesi beklenen 2020 Olimpiyat Oyunları, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Ertelenip ertelenmeyeceği uzun süredir tartışma konusu olan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın son durumu için bugün Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe telekonferans görüşmesi yaptı. Abe ve Bach görüşme sonrasında oyunların 1 yıl ertelenmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Japonya Başbakanı Abe parlementoda yaptığı konuşmada mevcut koşulların olimpiyat organizasyonu için uygun olmadığını belirtmişti.

IOC'nin en eski üyesi Dick Pound ise dün yaptığı açıklamada Olimpiyat Oyunları'nın 2021'e erteleneceğini söylemişti.

Son olarak Kanada, olimpiyatlar ertelenmediği takdirde oyunlara sporcu göndermeyeceğini açıklamıştı.