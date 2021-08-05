5 Ağustos 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 18:18

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş gelecek sezon için iddialı kadro kurma çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah beyazlılar İtalya Serie A'da Cagliari forması giyen Radja Nainggolan ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İtalya basınından Calciomercato'nun haberine göre Radja Nainggolan, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.

Ayrıca haberde Radja Nainggolan'un menajerinin Beşiktaş ile transfer ücretinin görüşülmesi için Hakan Korkmaz'a bir aylık yetki verdiği yazıldı.

Geçen sezon Cagliari'de kiralık oynayan Radja Nainggolan, 188 maçta 14 gol 13 asist kaydetti.