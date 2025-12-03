Anlaşma sağlandı! Elazığspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da yeni teknik direktör Adem Çağlayan oldu. Mustafa Sarıgül'le yolların ayrılması sonra birçok ismi gündemine alan Elazığspor yönetimi, tercihini Çağlayan'dan yana kullandı. Son olarak Bursaspor'u çalıştıran genç teknik adam, bordo-beyazlı ekibin bu sezonki 3. teknik direktörü olacak.

1981 Erzurum doğumlu olan Adem Çağlayan, BB Erzurumspor'da başladığı antrenörlük kariyerinde Boluspor, Hekimoğlu Trabzon, Altay ve Pendikspor'da görev yaptıktan sonra Ankaraspor, Adana 1954 FK, Yeni Mersin İdman Yurdu, GMG Kastamonuspor ve son olarak Bursaspor'u çalıştırdı. Bursaspor'un başında geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Adem Çağlayan bu sezon 7. hafta sonunda görevinden ayrıldı.