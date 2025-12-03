İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4381
  • EURO
    49,563
  • ALTIN
    5762.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Elazığspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan
Spor

Anlaşma sağlandı! Elazığspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan

Elazığspor, Teknik Direktör Mustafa Sarıgül ile yolların ayrılması sonrası Adem Çağlayan ile anlaştı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Elazığspor'un yeni teknik direktörü Adem Çağlayan
ABONE OL

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da yeni teknik direktör Adem Çağlayan oldu. Mustafa Sarıgül'le yolların ayrılması sonra birçok ismi gündemine alan Elazığspor yönetimi, tercihini Çağlayan'dan yana kullandı. Son olarak Bursaspor'u çalıştıran genç teknik adam, bordo-beyazlı ekibin bu sezonki 3. teknik direktörü olacak.

1981 Erzurum doğumlu olan Adem Çağlayan, BB Erzurumspor'da başladığı antrenörlük kariyerinde Boluspor, Hekimoğlu Trabzon, Altay ve Pendikspor'da görev yaptıktan sonra Ankaraspor, Adana 1954 FK, Yeni Mersin İdman Yurdu, GMG Kastamonuspor ve son olarak Bursaspor'u çalıştırdı. Bursaspor'un başında geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Adem Çağlayan bu sezon 7. hafta sonunda görevinden ayrıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.