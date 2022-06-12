Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu resmen imzalıyor: İşte yeni adresi

Başakşehir'deki başarılı performansıyla alkış toplayan Emre Belözoğlu, ligin son sıralarında yer alan takımı 4. sıraya taşıyarak Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı çalıştırıcı Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon takımı üst sıralara çıkarmayı başaran Emre Belözoğlu için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertli yönetim başarılı çalıştırıcı ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.
Emre Belözoğlu, ligin 15. sırasından aldığı Başakşehir'i 4. sıraya taşıyarak Avrupa potasına sokmayı başardı. 41 yaşındaki genç teknik direktör, turuncu-lacivertliler ile 31 resmi maça çıkarken 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.90 puan ortalamasını yakaladı.
Star Gazetesi