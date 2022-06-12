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Spor

Anlaşma sağlandı! Emre Belözoğlu resmen imzalıyor: İşte yeni adresi

Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon ligin son sıralarından aldığı Başakşehir'i 4. sıraya taşımayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler sözleşmesinin son yılına girecek olan Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Star Gazetesi12 Haziran 2022 Pazar 23:12 - Güncelleme:
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Başakşehir'deki başarılı performansıyla alkış toplayan Emre Belözoğlu, ligin son sıralarında yer alan takımı 4. sıraya taşıyarak Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Turuncu-lacivertlilerin başarılı çalıştırıcı Emre Belözoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR, EMRE BELÖZOĞLU İLE ANLAŞMAYA VARDI

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, geçtiğimiz sezon takımı üst sıralara çıkarmayı başaran Emre Belözoğlu için kolları sıvadı. Turuncu-lacivertli yönetim başarılı çalıştırıcı ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN KARNESİ

Emre Belözoğlu, ligin 15. sırasından aldığı Başakşehir'i 4. sıraya taşıyarak Avrupa potasına sokmayı başardı. 41 yaşındaki genç teknik direktör, turuncu-lacivertliler ile 31 resmi maça çıkarken 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.90 puan ortalamasını yakaladı.

Star Gazetesi

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