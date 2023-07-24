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Spor

Anlaşma sağlandı! Emre Kılınç, Başakşehir yolunda

Galatasaray'da Okan Buruk'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Fanatik24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:18 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Emre Kılınç, Başakşehir yolunda
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Süper Lig ekibi Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu.

Başarılı orta saha oyuncusu Rams Başakşehir ile anlaşma sağladı. İstanbul ekibi, Emre Kılınç'la prensip anlaşmasına vardı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Kulüpler arasındaki görüşmeler ise devam ediyor. 28 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüşmesi olumlu geçti.

3 YILLIK İMZA ATACAK

Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olan Emre Kılınç'ın Sarı-Kırmızılı ekip ile sözleşmesi 1 yıl kaldı. Başarılı oyuncu bonservisi ile birlikte Rams Başakşehir'e 3 yıllık imza atacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık geçiren milli futbolcu, Ankara ekibi ile çıktığı 32 maçta 2 gol attı, 4 de asist yaptı. Galatasaray ile toplam 80 maça çıkan Emre Kılınç, 9 gol, 8 asistlik skor katkısı verdi.

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