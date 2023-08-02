Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu.

Emre Kılınç geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydikten sonra yeni sezon kampı için Galatasaray'a geri döndü. Kamp sürecinde teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamayan Emre Kılınç için takımdan gönderilmesi kararı çıktı. Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı kırmızılı ekip bonservis ücreti talep etmeden Süper Lig'in yeni ismi Samsunspor'a transfer olmasına onay verdi.

Samsunspor ile anlaşma sağlayan oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde sezonu tamamlayan Emre Kılınç 32 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2294 dakika oyunda kalan futbolcu 2 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.