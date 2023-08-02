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Spor

Anlaşma sağlandı! Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü istenilen performansı veremeyen Emre Kılınç için yönetim kararını verdi. Geçen sezonu MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak tamamlayan Emre Kılınç'ın yeni adresi Samsunspor oldu. İşte detaylar...

2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:51 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu
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Galatasaray'a transfer olduktan sonra bir türlü beklentileri karşılayamayan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç'ın yeni adresi belli oldu.

Emre Kılınç geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydikten sonra yeni sezon kampı için Galatasaray'a geri döndü. Kamp sürecinde teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamayan Emre Kılınç için takımdan gönderilmesi kararı çıktı. Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için sarı kırmızılı ekip bonservis ücreti talep etmeden Süper Lig'in yeni ismi Samsunspor'a transfer olmasına onay verdi.

Samsunspor ile anlaşma sağlayan oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde sezonu tamamlayan Emre Kılınç 32 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2294 dakika oyunda kalan futbolcu 2 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.

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