Victor Osimhen operasyonu sebebiyle diğer hamleleri beklemeye alan Galatasaray, Napoli ile anlaşılması üzerine takımı tamamlama yolunda mesaiye başladı. 3 sezon boyunca takımın beyni olan Dries Mertens'in ayrılması üzerine on numara arayışına başlayan Cim-Bom, geçen sezonun devre arasından beri takipte olduğu Enzo Millot için resmi temaslara başladı. Alman ve Fransız basınındaki haberlere göre Galatasaray'ın formasını giymek isteyen yetenekli futbolcu, Sarı-Kırmızılı yönetimle prensipte anlaşmaya vardı.

FRANSA MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLDİ

Merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen sol ayaklı futbolcu, Temmuz 2024'te Fransa Milli Takımı'na seçildi ve 1 yıl içinde 4 maçta forma giydi, 1 kez de ağları salladı. Ocak ayında 42 milyon euroluk değere ulaşan Millot, Ağustos 2021'de 1.75 milyon euroya Monaco'dan gelmişti. Bazı kaynaklar serbest kalma maddesinin 18 milyon euro olduğunu belirtse de bu konuda net bir durum yok. Alman medyası, oyuncunun Galatasaray'a gelmek için kulübüyle ipleri kopardığını da yazdı.

ASLAN OLMAYI ÇOK İSTİYOR

Almanya'nın ünlü spor gazeteleri Bild ve Kicker, Millot'un Şampiyonlar Ligi faktörü ve gösterilen ilgi nedeniyle Galatasaray'a gitme konusunda çok istekli olduğunu vurguladı. Oyuncuya geçen sezon Tottenham da talip olmuştu fakat bu konu da resmiyete dökülmedi. Millot'u halen Avrupa'nın üst düzey takımlarının takip ettiği belirtildi. Geçen sezon 43 resmi maçta 12 gol 8 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcuyu Teknik Direktör Okan Buruk çok beğeniyor. Fransız yıldızın savunma yönünün de güçlü olması onu farklı kılan başka bir detay