Anlaşma sağlandı! Erciyes 38 FK'da Adem Çak dönemi başladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden olan Erciyes 38 FK'nin yeni Teknik Direktörü Adem Çak oldu. Gökhan Ünal ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Sebat Gençlikspor'u çalıştıran 45 yaşındaki Teknik Direktör Adem Çak mavi siyahlı takımın yeni hocası oldu.

Erciyes 38 Futbol Kulübünde yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adem Çak. Kulübümüz Teknik Direktör Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Anlaşmanın hem Adem Çak'a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.