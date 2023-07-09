İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2023 Pazar / 21 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde mutlu sona çok yakın
Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşma sağladı.

9 Temmuz 2023 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde mutlu sona çok yakın
ABONE OL

Fenerbahçe, savunmasına Alexander Djiku takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

BİR TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Fenerbahçe, Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai'nin ayrılık ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ

Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için cumartesi günü İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Ganalı oyuncu, sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.