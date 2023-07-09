Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Alexander Djiku transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, savunmasına Alexander Djiku takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

BÜYÜK ORANDA ANLAŞMA

A Spor'un haberine göre, sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

BİR TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Fenerbahçe, Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai'nin ayrılık ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN TALEPLERİ

Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için cumartesi günü İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu.

Ganalı oyuncu, sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.