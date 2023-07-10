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Spor

Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Djiku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı savunmacı Alexander Djiku ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor. İşte detaylar...

10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:10 - Güncelleme:
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe, Djiku'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, savunmasına Alexander Djiku takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı stoper ile anlaşma sağladı. Djiku'nun Fenerbahçe'ye transferinin kısa sürede resmen açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Alexander Djiku, sarı-lacivertli kulüp tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

BEŞİKTAŞ'A TEŞEKKÜR EDİLDİ!

Fenerbahçe ile anlaşılmasının ardından oyuncunun temsilcisi Beşiktaş'ı aradı ve teşekkür ederek Fenerbahçe'yle anlaştıklarını söyledi.

BİR TAKVİYE DAHA YAPILACAK

Fenerbahçe, Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekipte Macar stoper Attila Szalai'nin ayrılık ihtimali bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN ALACAĞI MAAŞ

Alexander Djiku'nun menajeri transfer görüşmesi yapmak için cumartesi günü İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu. Ganalı oyuncu, sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi ve anlaşma sağlandı.

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