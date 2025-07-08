Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın ardından ikinci transfer için geri sayıma geçildi. Geçen sezon devre arasında PSG'den kiralık gelen ancak takımın liderleri arasına girmeyi başaran Slovak savunmacı Milan Skriniar, tapusuyla Fenerbahçeli oluyor. Çizme ve Fransız basının aktardığı haberlere göre Kanarya ve PSG, 10+2 milyon euro bonuslar şeklinde anlaşmaya vardı. 4 yıllık kontrat imzalayacak olan 30 yaşındaki deneyimli savunmacı oyuncusu ise sezon başına bonuslarla birlikte yaklaşık 7 milyon euroluk kazanç elde edecek.

TAKSİTLE İLGİLİ PAZARLIK VAR

Hem oyuncuyla hem kulüple rakamlar konusunda anlaşmaya varıldı fakat taksit üzerinde bir pazarlık var. Fenerbahçe kulübü limitler nedeniyle bonservisi taksitlerle ödemek istiyor. Paris Saint Germain'in talebi ise peşin para. Başkanlar nezdinde yakın ilişkilere sahip olan iki kulübün çok kısa süre içinde bir orta yol bulacağı ifade edildi. La Liga ve Serie A'dan talipleri olan Milan Skriniar ise kazanç olarak Fenerbahçe'ye göre düşük teklifler aldı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ısrarlı davetleri üzerine de tercihini yeniden Kanarya'dan yana kullandı.

FENERBAHÇE KENDİNDEN EMİN!

Fransız medyasından getfootballnewsfrance, süreci şöyle aktardı: "Fenerbahçe artık bu oyuncuyu kadrosuna kattığından emin. PSG'de gözden düşen Milan Skriniar, ocak ayında kiralık olarak Türk ekibine katılmıştı. Ancak sözleşmede kalıcı anlaşma maddesi yoktu. Geri döndü ve planlar arasında yer almadığını gördü. Mourinho onu takımında istedi. Görüşmeler büyük ölçüde bitti ve önümüzdeki günlerde anlaşmanın tamamlanması bekleniyor." Öte yandan yıldız futbolcu, Edin Dzeko ve Tadic sonrası yeni kaptanlar arasında yer alabilir.